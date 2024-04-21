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Россияне ударили баллистикой по Одессе - четверо пострадавших

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 15:53
Россияне ударили баллистикой по Одессе - четверо пострадавших
фото: силы обороны

Днем 21 апреля в южных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу, после чего прозвучал взрыв в Одессе.

Источник: Воздушные силы, Силы обороны Юга, Силы обороны Юга

Детали: Силы обороны уточнили, что угроза баллистики из Крыма.

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СМИ и местные жители пишут о взрыве в Одессе.

Обновлено: Военные позже уточнили, что россияне ударили по городу баллистикой, целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Но они не отметили, есть ли попадание, лишь добавив, что "взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома".

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Власти сообщили о 4 пострадавших в результате ракетного удара - три мужчины и одна женщина.

 

Темы: воздушная тревогаОдесса
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