Россияне ударили баллистикой по Одессе - четверо пострадавших
Воскресенье, 21 апреля 2024, 15:53
Днем 21 апреля в южных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу, после чего прозвучал взрыв в Одессе.
Источник: Воздушные силы, Силы обороны Юга, Силы обороны Юга
Детали: Силы обороны уточнили, что угроза баллистики из Крыма.
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СМИ и местные жители пишут о взрыве в Одессе.
Обновлено: Военные позже уточнили, что россияне ударили по городу баллистикой, целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.
Но они не отметили, есть ли попадание, лишь добавив, что "взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома".
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Власти сообщили о 4 пострадавших в результате ракетного удара - три мужчины и одна женщина.