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Росіяни повторюють тактику Авдіївки для взяття Часового Яру – розвідка Британії

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 21 квітня 2024, 14:10
Росіяни повторюють тактику Авдіївки для взяття Часового Яру – розвідка Британії
фото: Тарнавський у telegram

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію довкола Часового Яру, який атакують російські окупаційні війська.

Джерело: огляд Міноборони Британії від 21 квітня, "Європейська правда"

Деталі: Цитуючи головнокомандувача Олександра Сирського, у відомстві зазначили, що РФ хотіла б захопити Часів Яр до 9 травня, коли у Москві проходять святкування дня перемоги у Другій світовій війні. Сирський заявляв, що Часів Яр є попереднім кроком на шляху до більшого міста Краматорськ.

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Британські аналітики також згадали заяву командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" від 18 квітня про те, що російські сили скидають 30-40 коригованих авіабомб на день.

"Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, які діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на відстані, використовуючи керовані авіабомби. Це узгоджене повітряне бомбардування, і ця тактика повторюється з Авдіївської кампанії", – йдеться в огляді.

У британській розвідці звернули увагу на те, що Часів Яр є добре захищеним і розташованим на височині.

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"Російські сухопутні сили досягли лише слабкого прогресу у районі", – йдеться в огляді.

Теми: Донецька областьАвдіївкавійнаокупація
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