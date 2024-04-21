Росіяни повторюють тактику Авдіївки для взяття Часового Яру – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію довкола Часового Яру, який атакують російські окупаційні війська.

Джерело: огляд Міноборони Британії від 21 квітня, "Європейська правда"

Деталі: Цитуючи головнокомандувача Олександра Сирського, у відомстві зазначили, що РФ хотіла б захопити Часів Яр до 9 травня, коли у Москві проходять святкування дня перемоги у Другій світовій війні. Сирський заявляв, що Часів Яр є попереднім кроком на шляху до більшого міста Краматорськ.

Реклама:

Британські аналітики також згадали заяву командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" від 18 квітня про те, що російські сили скидають 30-40 коригованих авіабомб на день.

"Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, які діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на відстані, використовуючи керовані авіабомби. Це узгоджене повітряне бомбардування, і ця тактика повторюється з Авдіївської кампанії", – йдеться в огляді.

У британській розвідці звернули увагу на те, що Часів Яр є добре захищеним і розташованим на височині.

ВІДЕО ДНЯ

"Російські сухопутні сили досягли лише слабкого прогресу у районі", – йдеться в огляді.