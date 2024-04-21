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Россияне повторяют тактику Авдеевки для взятия Часового Яра - разведка Британии

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 14:10
Россияне повторяют тактику Авдеевки для взятия Часового Яра - разведка Британии
фото: Тарнавский у telegram

Разведка Великобритании проанализировала ситуацию вокруг Часового Яра, атакуемого российскими оккупационными войсками.

Источник: обзоре Минобороны Британии от 21 апреля, "Европейская правда"

Детали: Цитируя главнокомандующего Александра Сырского, в ведомстве отметили, что РФ хотела бы захватить Часов Яр до 9 мая, когда в Москве проходят празднование дня победы во Второй мировой войне. Сырский заявлял, что Часов Яр является предварительным шагом на пути в крупный город Краматорск.

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Британские аналитики также упомянули заявление командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" от 18 апреля, что российские силы сбрасывают 30-40 авиабомб на день.

"Вероятно, их сбрасывают российские самолеты Су-25, действующие вблизи линии столкновения, и действующие на расстоянии Су-34, используя управляемые авиабомбы. Это согласованная воздушная бомбардировка, и эта тактика повторяется с Авдеевской кампании", – говорится в обзоре.

В британской разведке обратили внимание на то, что Часов Яр хорошо защищен и расположен на возвышенности.

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"Русские сухопутные силы добились лишь слабого прогресса в районе", – говорится в обзоре.

Темы: Донецкая областьАвдеевкавойнаоккупация
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