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У Дагестані дітей змушують робити свічки та маскувальні сітки на фронт

Роман ПетренкоНеділя, 21 квітня 2024, 15:20
У Дагестані дітей змушують робити свічки та маскувальні сітки на фронт
фото: astra

У російському Дагестані виготовлення окопних свічок і плетіння маскувальних сіток для відправки на війну включають в обов'язкову шкільну програму.

Джерело: міносвіти Дагестану, Astra

Деталі: Міністр освіти та науки Дагестану Ях'я Бучаєв доручив організувати "в рамках позаурочної діяльності, додаткової освіти та уроків технології виготовлення школярами окопних свічок і маскувальних сіток для відправки на "СВО".

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Пряма мова Бучаєва: "Впровадження виготовлення окопних свічок також може сприяти патріотичному вихованню учнів.

Ця діяльність може бути пов'язана з вивченням історії та культури, розуміння допомоги захисникам на фронті, що допоможе учням краще зрозуміти та цінувати спадщину".

 

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Теми: Росіяпропагандавійнадіти
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