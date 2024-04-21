У Дагестані дітей змушують робити свічки та маскувальні сітки на фронт

У російському Дагестані виготовлення окопних свічок і плетіння маскувальних сіток для відправки на війну включають в обов'язкову шкільну програму.

Джерело: міносвіти Дагестану, Astra

Деталі: Міністр освіти та науки Дагестану Ях'я Бучаєв доручив організувати "в рамках позаурочної діяльності, додаткової освіти та уроків технології виготовлення школярами окопних свічок і маскувальних сіток для відправки на "СВО".

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Пряма мова Бучаєва: "Впровадження виготовлення окопних свічок також може сприяти патріотичному вихованню учнів.

Ця діяльність може бути пов'язана з вивченням історії та культури, розуміння допомоги захисникам на фронті, що допоможе учням краще зрозуміти та цінувати спадщину".