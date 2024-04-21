В Дагестане детей заставляют делать свечи и маскировочные сети на фронт
В российском Дагестане изготовление окопных свечей и плетение маскировочных сетей для отправки на войну включают в обязательную школьную программу.
Источник: минобразования Дагестана, Astra
Детали: Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поручил организовать "в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования и уроков технологии изготовление школьниками окопных свечей и маскировочных сеток для отправки на "СВО".
Прямая речь Бучаева: "Внедрение изготовления окопных свечей также может способствовать патриотическому воспитанию учеников.
Эта деятельность может быть связана с изучением истории и культуры, понимание помощи защитникам на фронте, поможет учащимся лучше понять и ценить наследие".