В российском Дагестане изготовление окопных свечей и плетение маскировочных сетей для отправки на войну включают в обязательную школьную программу.

Источник: минобразования Дагестана, Astra

Детали: Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поручил организовать "в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования и уроков технологии изготовление школьниками окопных свечей и маскировочных сеток для отправки на "СВО".

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Прямая речь Бучаева: "Внедрение изготовления окопных свечей также может способствовать патриотическому воспитанию учеников.

Эта деятельность может быть связана с изучением истории и культуры, понимание помощи защитникам на фронте, поможет учащимся лучше понять и ценить наследие".