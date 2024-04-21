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В Дагестане детей заставляют делать свечи и маскировочные сети на фронт

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 15:20
В Дагестане детей заставляют делать свечи и маскировочные сети на фронт
фото: astra

В российском Дагестане изготовление окопных свечей и плетение маскировочных сетей для отправки на войну включают в обязательную школьную программу.

Источник: минобразования Дагестана, Astra

Детали: Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поручил организовать "в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования и уроков технологии изготовление школьниками окопных свечей и маскировочных сеток для отправки на "СВО".

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Прямая речь Бучаева: "Внедрение изготовления окопных свечей также может способствовать патриотическому воспитанию учеников.

Эта деятельность может быть связана с изучением истории и культуры, понимание помощи защитникам на фронте, поможет учащимся лучше понять и ценить наследие".

 

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Темы: Росcияпропагандавойнадети
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