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У Бундестазі допускають, що затверджена допомога США Україні може стати останньою

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 21 квітня 2024, 16:21
У Бундестазі допускають, що затверджена допомога США Україні може стати останньою
Антон Хофрайтер, фото picture alliance via Getty Images

Голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер не виключає, що затверджена в суботу Палатою представників США допомога Україні може стати останньою.

Джерело: Хофрайтер у коментарі медіагрупі Funke, пише "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Пряма мова: "Можливо, це останній пакет допомоги США за дуже довгий час – або навіть останній взагалі".

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Деталі: Політик зазначив, американська підтримка України стала надто невизначеною, зважаючи на тривалий глухий кут навколо затвердження пакету допомоги.

"Ми, європейці, маємо зробити для України набагато більше", – сказав він.

Що передувало: В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували  311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

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Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

Теми: НімеччинаСШАдопомога Україні
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