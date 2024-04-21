В Бундестаге допускают, что утвержденная помощь США Украине может стать последней

Председатель европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер не исключает, что утвержденная в субботу Палатой представителей США помощь Украине может стать последней.

Источник: Хофрайтер в комментарии медиагруппе Funke, пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Прямая речь: "Возможно, это последний пакет помощи США за очень долгое время - или даже последний вообще".

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Детали: Политик отметил, что американская поддержка Украины стала слишком неопределенной, учитывая длительный тупик вокруг утверждения пакета помощи.

"Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", – сказал он.

Что предшествовало: В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

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Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.