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Зеленський – партнерам: "Петріоти" є системами ППО тільки коли діють, а не стоять без руху

Катерина ТищенкоНеділя, 21 квітня 2024, 16:41
Зеленський – партнерам: Петріоти є системами ППО тільки коли діють, а не стоять без руху
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів найближчим часом надати Україні системи ППО Patriot і сучасні винищувачі.

Джерело: Зеленський у Telegram

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Деталі: Президент опублікував відео наслідків нещодавніх російських обстрілів українських міст.

Пряма мова: ""Петріоти" є системами ППО тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання.

Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці.

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Демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор. Варто не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя. "Петріоти" потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські "Шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя.

Ефективно протидіяти терору можна лише разом, спільними кроками. І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які вже це розуміють. Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!".

Теми: ЗеленськийППОвійнадопомога Україні
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