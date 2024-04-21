Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский – партнерам: "Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 16:41
Зеленский – партнерам: Петриоты являются системами ПВО только когда действуют
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский снова призвал партнеров в ближайшее время предоставить Украине системы ПВО Patriot и современные истребители.

Источник: Зеленский в Telegram

Реклама:

Детали: Президент опубликовал видео последствий недавних российских обстрелов украинских городов.

Прямая речь: ""Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют – защищают жизнь, а не стоят без движения где-то на базах хранения.

Современные истребители нужны именно там, где современность проходит испытания и где решается, будут ли дети и внуки нынешних поколений жить в мире и безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Демократический мир имеет все силы, чтобы преодолеть российский террор. Стоит не бояться собственной силы и действительно помогать защищать жизнь. "Петриоты" нужны сейчас в руках украинцев. Современные истребители нужны в украинском небе. Российские ракеты и иранские "Шахеды" должны проиграть, чтобы никогда и нигде руины не выиграли в жизнь.

Эффективно противодействовать террору можно только вместе, совместными шагами. И я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые уже это понимают. Спасибо всем, кто проявляет лидерство в помощи Украине!".

Темы: ЗеленскийПВОвойнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
Зеленский
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
Зеленский обвинил союзников в двойных стандартах: Забыли, что Израиль – не страна НАТО
Последние новости
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
Все новости...
Реклама: