Зеленский – партнерам: "Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют

Президент Владимир Зеленский снова призвал партнеров в ближайшее время предоставить Украине системы ПВО Patriot и современные истребители.

Источник: Зеленский в Telegram

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Детали: Президент опубликовал видео последствий недавних российских обстрелов украинских городов.

Прямая речь: ""Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют – защищают жизнь, а не стоят без движения где-то на базах хранения.

Современные истребители нужны именно там, где современность проходит испытания и где решается, будут ли дети и внуки нынешних поколений жить в мире и безопасности.

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Демократический мир имеет все силы, чтобы преодолеть российский террор. Стоит не бояться собственной силы и действительно помогать защищать жизнь. "Петриоты" нужны сейчас в руках украинцев. Современные истребители нужны в украинском небе. Российские ракеты и иранские "Шахеды" должны проиграть, чтобы никогда и нигде руины не выиграли в жизнь.

Эффективно противодействовать террору можно только вместе, совместными шагами. И я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые уже это понимают. Спасибо всем, кто проявляет лидерство в помощи Украине!".