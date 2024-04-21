Орбан вважає, що Захід "за крок від надсилання військ в Україну"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну, але Будапешт не хоче війни.

Джерело: Орбан на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Угорський прем’єр поскаржився на військові настрої, які нібито панують у європейській політиці.

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"Європейські лідери вже занурилися у війну, вони сприймають війну як свою власну війну і ведуть її як свою власну війну", – зазначив Орбан, нагадавши, що спочатку йшлося лише про надсилання шоломів, а потім дійшло до жорстких санкцій, передачі літаків і мільярдів євро.

Пряма мова: "Гроші, гроші, зброя, але ситуація не покращується, а навіть погіршується. Ми за крок від того, щоб Захід ввів війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в глибину. Брюссель грається з вогнем".

Більше деталей: За його словами, світові війни ніколи не називають світовими війнами на початку.

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"Ми, угорці, знаємо, що таке війна. Нам цього досить. Я переконаний, що ми повинні триматися осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не хочемо війни і не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні виступати за мир – вдома, у Брюсселі, Вашингтоні, ООН і НАТО", – заявив угорський прем'єр.

Варто зазначити, що в короткому дописі слово "війна" згадане 17 разів, а "світова війна" згадана тричі".

Що передувало: Раніше цього тижня Віктор Орбан під час виступу на заході в Будапешті звинуватив європейських лідерів у використанні "логіки війни" на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Перед цим угорський прем’єр укотре відзначився новою порцією скандальних заяв про Україну, назвавши її "протекторатом" Заходу.

Він також повторив своє висловлювання про те, що Україна має бути "буфером" між РФ і країнами НАТО.

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