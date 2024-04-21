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Орбан считает, что Запад "в шаге от отправки войск в Украину"

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 17:33
Орбан считает, что Запад в шаге от отправки войск в Украину
Виктор Орбан, фото LightRocket via Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад находится в шаге от ввода войск в Украину, но Будапешт не хочет войны.

Источник: Орбан на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: Венгерский премьер пожаловался на военные настроения, которые якобы господствуют в европейской политике.

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"Европейские лидеры уже погрузились в войну, они воспринимают войну как свою собственную войну и ведут ее как свою собственную войну", – отметил Орбан, напомнив, что сначала речь шла только о отправке шлемов, а затем дошла до жестких санкций, передаче самолетов и миллиардов евро .

Прямая речь: "Деньги, деньги, оружие, но ситуация не улучшается, а даже ухудшается. Мы в шаге от того, чтобы Запад ввел войска в Украину. Это водоворот войны, который может затащить Европу в глубину. Брюссель играет с огнем".

Больше деталей: По его словам, мировые войны никогда не называются мировыми войнами в начале.

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"Мы, венгры, знаем, что такое война. Нам этого хватит. Я убежден, что мы должны держаться в стороне от этой войны. Это не наша война. Мы не хотим войны и не хотим, чтобы Венгрия снова стала игрушкой великих держав. Поэтому мы должны выступать за мир – дома, в Брюсселе, Вашингтоне, ООН и НАТО", – заявил венгерский премьер.

Следует отметить, что в коротком сообщении слово "война" упомянуто 17 раз, а "мировая война" упомянута трижды.

Что предшествовало: Ранее на этой неделе Виктор Орбан, выступая на мероприятии в Будапеште, обвинил европейских лидеров в использовании "логики войны" на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Перед этим венгерский премьер в очередной раз отличился новой порцией скандальных заявлений об Украине, назвав ее "протекторатом" Запада.

Он также повторил свое высказывание о том, что Украина должна быть "буфером" между РФ и странами НАТО.

Читайте также: "В Кремле, как утверждают, есть компромат на Орбана. Но даже это не объясняет все действия Венгрии".

Темы: Орбанвойнапомощь Украине
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