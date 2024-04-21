Зеленський поговорив із Сирським і Умєровим: Кожний день російських втрат наближає мир

Президент Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським наголосив, що російська армія повинна нести втрати щодня.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Щойно була доповідь головкома Сирського – про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати...

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Доповів сьогодні головком і щодо ураження цілей на окупованій території – реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир".

Деталі: Зеленський також розповів, що говорив із міністром оборони Рустемом Умєровим, зокрема про протиповітряну оборону.

"Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", – підкреслив президент.