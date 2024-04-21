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Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым: Каждый день российских потерь приближает мир

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 17:54
Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым: Каждый день российских потерь приближает мир
Владимир Зеленский в обращении 21 апреля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский после разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским отметил, что российская армия должна нести потери ежедневно.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Только что был доклад главкома Сырского – о наиболее горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления в Донецкой области: Покровский, Кураховский, а также Харьковщина – Купянское направление. Наши позиции, наши результаты...

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Доложил сегодня главком и по поражению целей на оккупированной территории – реализованные операции и подготовка запланированных. Российская армия должна нести потери ежедневно, и каждый такой день – российских потерь – приближает для нас такой нужный мир".

Детали: Зеленский также рассказал, что говорил с министром обороны Рустемом Умеровым, в частности о противовоздушной обороне.

"Делаем все возможное, контактируем со всеми возможными партнерами, чтобы увеличить защиту неба – увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая страна, которые в этом помогают, являются настоящими спасителями жизни", – подчеркнул президент.

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Темы: ЗеленскийвойнаСырскийУмеров Рустем
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