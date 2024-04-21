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Росіяни вдарили по Харкову, є поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 21 квітня 2024, 21:13
Росіяни вдарили по Харкову, є поранений
ілюстративне фото УП

Внаслідок обстрілу Харкова у неділю ввечері поранено цивільного чоловіка.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно вибух. Попередньо – на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий".

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Деталі: Пізніше мер додав, що інформація про пораненого підтвердилася – у цивільного чоловіка від падіння уламків постраждали ноги, він перебуває у стані середньої важкості.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Харкову. Профільні служби перевіряють місця влучань.

"На цю хвилину є інформація про одного пораненого – цивільний чоловік 19 років госпіталізований до медичної установи, медики надають всю необхідну допомогу", – написав він.

ВІДЕО ДНЯ

О 20:16 Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в Харківській області.

Теми: Харківракетний ударвибух
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