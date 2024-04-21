Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне ударили по Харькову, есть раненый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 21:13
Россияне ударили по Харькову, есть раненый
иллюстративное фото УП

В результате обстрела Харькова в воскресенье вечером ранен гражданский мужчина.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь Терехова: "В Харькове был слышен взрыв. Предварительно – на окраине города. По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший".

Реклама:

Детали: Позже мэр добавил, что информация о раненом подтвердилась - у гражданского мужчины от падения обломков пострадали ноги, он находится в состоянии средней тяжести.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харькову. Профильные службы проверяют места попаданий.

"На эту минуту есть информация об одном раненом - гражданский мужчина 19 лет госпитализирован в медицинское учреждение, медики оказывают всю необходимую помощь", - написал он.

ВИДЕО ДНЯ

В 20:16 Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в Харьковской области.

Темы: Харьковракетный ударвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
Харьков
Россияне снова атаковали Харьков
"Свой второй миллион долларов я откешировал и принес показать жене". История харьковского бизнесмена, экс-регионала и волонтера Юрия Сапронова
Россияне атакуют Харьков и область, все в укрытие - ОВА
Последние новости
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
Все новости...
Реклама: