Россияне ударили по Харькову, есть раненый

В результате обстрела Харькова в воскресенье вечером ранен гражданский мужчина.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь Терехова: "В Харькове был слышен взрыв. Предварительно – на окраине города. По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший".

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Детали: Позже мэр добавил, что информация о раненом подтвердилась - у гражданского мужчины от падения обломков пострадали ноги, он находится в состоянии средней тяжести.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харькову. Профильные службы проверяют места попаданий.

"На эту минуту есть информация об одном раненом - гражданский мужчина 19 лет госпитализирован в медицинское учреждение, медики оказывают всю необходимую помощь", - написал он.

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В 20:16 Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в Харьковской области.