Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Маск хвилюється через відсутність стратегії виходу з війни, в ОП відповіли

Катерина ТищенкоНеділя, 21 квітня 2024, 22:09
Маск хвилюється через відсутність стратегії виходу з війни, в ОП відповіли
Ілон Маск, фото Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск висловив стурбованість щодо відсутності стратегії виходу з війни в Україні, водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив на "реалістичній" стратегії – виведенні російських військ з української території.  

Джерело: Маск і Подоляк у соцмережі Х

Пряма мова Маска: "Найбільше мене турбує те, що немає жодної стратегії виходу, просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів, на мінних полях".

Реклама:

Деталі: Подоляк, коментуючи допис Маска, заявив, що після таких постів світових інфлюенсерів "доводиться вкотре дивуватися дефіциту елементарної логіки в сучасному світі".

Пряма мова Подоляка: "Тому що реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. Агресор (РФ) беззастережно залишає чужу суверенну територію, і гаряча фаза війни негайно закінчується. Я чудово розумію, що іноді прості істини вкрай важко усвідомити, але все ж таки повторю: агресор (РФ), який неспровоковано напав на іншу країну з єдиною метою – окупувати/вбити/захопити, залишає чужу територію, повертає вкрадене, відновлює верховенство міжнародного права.

Що в цьому складного? Яку ще стратегію виходу слід шукати/обговорювати? І чи можна побудувати щось лише на несправедливості?".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаскОфіс президентавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Маск
Маск прогнозує, що в найближчі два роки штучний інтелект стане розумнішим за найрозумнішу людину
Маск відкриє доступ до чат-бота Grok усім преміум-підписникам X
Starlink у росіян: демократи в США почали розслідування щодо компанії Маска – WP
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: