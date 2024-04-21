Маск хвилюється через відсутність стратегії виходу з війни, в ОП відповіли

Американський мільярдер Ілон Маск висловив стурбованість щодо відсутності стратегії виходу з війни в Україні, водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив на "реалістичній" стратегії – виведенні російських військ з української території.

Джерело: Маск і Подоляк у соцмережі Х

Пряма мова Маска: "Найбільше мене турбує те, що немає жодної стратегії виходу, просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів, на мінних полях".

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Деталі: Подоляк, коментуючи допис Маска, заявив, що після таких постів світових інфлюенсерів "доводиться вкотре дивуватися дефіциту елементарної логіки в сучасному світі".

Пряма мова Подоляка: "Тому що реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. Агресор (РФ) беззастережно залишає чужу суверенну територію, і гаряча фаза війни негайно закінчується. Я чудово розумію, що іноді прості істини вкрай важко усвідомити, але все ж таки повторю: агресор (РФ), який неспровоковано напав на іншу країну з єдиною метою – окупувати/вбити/захопити, залишає чужу територію, повертає вкрадене, відновлює верховенство міжнародного права.

Що в цьому складного? Яку ще стратегію виходу слід шукати/обговорювати? І чи можна побудувати щось лише на несправедливості?".