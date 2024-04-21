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Маск волнуется из-за отсутствия стратегии выхода из войны, в ОП ответили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 22:09
Маск волнуется из-за отсутствия стратегии выхода из войны, в ОП ответили
Илон Маск, фото Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск выразил обеспокоенность относительно отсутствия стратегии выхода из войны в Украине, в то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил "реалистичную" стратегию – вывод российских войск с украинской территории. 

Источник: Маск и Подоляк в соцсети Х

Прямая речь Маска: "Больше всего меня беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети погибают в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов, на минных полях".

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Детали: Подоляк, комментируя сообщение Маска, заявил, что после таких постов мировых инфлюенсеров "приходится в очередной раз удивляться дефициту элементарной логики в современном мире".

Прямая речь Подоляка: "Потому что реалистичная, объективная "стратегия выхода" вопиюще проста. Агрессор (РФ) безоговорочно покидает чужую суверенную территорию, и горячая фаза войны немедленно заканчивается. Я прекрасно понимаю, что иногда простые истины крайне трудно осознать, но все же повторю: агрессор (РФ), который неспровоцированно напал на другую страну с единственной целью – оккупировать/убить/захватить, покидает чужую территорию, возвращает украденное, восстанавливает верховенство международного права.

Что в этом сложного? Какую еще стратегию выхода следует искать/обсуждать? И можно ли построить что-то только на несправедливости?".

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Темы: МаскОфис президентавойна
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