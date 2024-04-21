Обстріли Нікопольщини: росіяни поранили жінку
Неділя, 21 квітня 2024, 23:07
Внаслідок обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини у неділю постраждала 47-річна жінка.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Ворог протягом дня 8 разів атакував Нікопольський район. Скерував пʼять дронів-камікадзе, тричі обстріляв з артилерії.
Реклама:
Поцілив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах.
Постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми. Наразі у лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості.
Пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд".
ВІДЕО ДНЯ
Деталі: Лисак додав, що в інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно.