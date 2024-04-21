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Обстріли Нікопольщини: росіяни поранили жінку

Катерина ТищенкоНеділя, 21 квітня 2024, 23:07
Обстріли Нікопольщини: росіяни поранили жінку
наслідки обстрілу Нікопольщини 21 квітня, фото з Telegram Сергія Лисака

Внаслідок обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини у неділю постраждала 47-річна жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

наслідки обстрілу Нікопольщини 21 квітня, фото з Telegram Сергія Лисака
наслідки обстрілу Нікопольщини 21 квітня, фото з Telegram Сергія Лисака

Пряма мова: "Ворог протягом дня 8 разів атакував Нікопольський район. Скерував пʼять дронів-камікадзе, тричі обстріляв з артилерії.

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Поцілив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

Постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми. Наразі у лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості.

 

Пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Лисак додав, що в інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно.

Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
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