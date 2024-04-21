Обстрелы Никопольщины: россияне ранили женщину
Воскресенье, 21 апреля 2024, 23:07
В результате обстрелов Никопольского района Днепропетровщины в воскресенье пострадала 47-летняя женщина.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Враг в течение дня 8 раз атаковал Никопольский район. Направил пять дронов-камикадзе, трижды обстрелял из артиллерии.
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Попал по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой и Покровской сельской громадах.
Пострадала 47-летняя женщина. Она получила минно-взрывные травмы. Сейчас она находится в больнице. Состояние пациентки средней тяжести.
Повреждены админздание, пять частных домов, восемь хозяйственных построек".
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Детали: Лысак добавил, что в других районах Днепропетровщины день прошел спокойно.