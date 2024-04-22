У російському Підмосков’ї – масштабна пожежа

У Підмосков’ї РФ сталася пожежа, яка охопила площу 1 200 квадратних метрів.

Джерело: МНС РФ

Деталі: Російські пожежники після 23.30 повідомили, що в підмосковному Орєхово-Зуєво трапилася пожежа у виробничій будівлі.

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За попередніми даними, площа загоряння становить 1 200 квадратних метрів.

Оновлено: Пізніше російські пожежники повідомили про одного постраждалого внаслідок масштабної пожежі в Орєхово-Зуєво.

О 3:58 МНС Росії заявило, що пожежники ліквідували відкрите горіння у Підмосков'ї.