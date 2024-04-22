В российском Подмосковье – масштабный пожар

В Подмосковье РФ произошел пожар, который охватил площадь 1 200 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Детали: Российские пожарные после 23.30 сообщили, что в подмосковном Орехово-Зуево случился пожар в производственном здании.

Реклама:

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 200 квадратных метров.

Обновлено: Позже российские пожарные сообщили об одном пострадавшем в результате масштабного пожара в Орехово-Зуево.

В 3:58 МЧС России заявило, что пожарные ликвидировали открытое горение в Подмосковье.