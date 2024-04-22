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В российском Подмосковье – масштабный пожар

Ольга ГлущенкоПонедельник, 22 апреля 2024, 00:10
В российском Подмосковье – масштабный пожар
пожар в российском Подмосковье, фото: прокуратура Московской области

В Подмосковье РФ произошел пожар, который охватил площадь 1 200 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Детали: Российские пожарные после 23.30 сообщили, что в подмосковном Орехово-Зуево случился пожар в производственном здании.

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По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 200 квадратных метров.

Обновлено: Позже российские пожарные сообщили об одном пострадавшем в результате масштабного пожара в Орехово-Зуево.

В 3:58 МЧС России заявило, что пожарные ликвидировали открытое горение в Подмосковье.

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Темы: Росcияпожар
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