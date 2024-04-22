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Військову базу США в Сирії атакували ракети з Іраку – Reuters

Ольга Глущенко Понеділок, 22 квітня 2024, 02:20
Військову базу США в Сирії атакували ракети з Іраку – Reuters
ілюстративне фото Getty Images

Щонайменше п’ять ракет були запущені з іракського міста Зуммар у бік американської військової бази на північному сході Сирії.

Джерело: Reuters із посиланням на два джерела в іракських силах безпеки

Деталі: Видання зазначає, що атака на американські сили стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили свої напади на військові об’єкти США.

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Атака сталася наступного дня після того, як прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані відвідав з візитом США і зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі.

Нагадаємо: Сили народної мобілізації Іраку заявили, що у їхньому командному пункті на військовій базі Калсо приблизно в 50 км на південь від Багдада прогримів сильний вибух ввечері у п'ятницю. Два джерела заявили, що це сталося в результаті авіаудару.

Теми: ІракСШАСиріяракетний удар
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