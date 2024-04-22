Военную базу США в Сирии атаковали ракеты из Ирака – Reuters

По меньшей мере, пять ракет были запущены из иракского города Зуммар в сторону американской военной базы на северо-востоке Сирии.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника в иракских силах безопасности

Детали: Издание отмечает, что атака на американские силы стала первой с начала февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки в Ираке прекратили свои нападения на военные объекты США.

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Атака произошла на следующий день после того, как премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани посетил с визитом США и встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Напомним: Силы народной мобилизации Ирака заявили, что в их командном пункте на военной базе Калсо примерно в 50 км к югу от Багдада прогремел сильный взрыв вечером в пятницу. Два источника заявили, что это произошло в результате авиаудара.