Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Военную базу США в Сирии атаковали ракеты из Ирака – Reuters

Ольга ГлущенкоПонедельник, 22 апреля 2024, 02:20
Военную базу США в Сирии атаковали ракеты из Ирака – Reuters
иллюстративное фото Getty Images

По меньшей мере, пять ракет были запущены из иракского города Зуммар в сторону американской военной базы на северо-востоке Сирии.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника в иракских силах безопасности

Детали: Издание отмечает, что атака на американские силы стала первой с начала февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки в Ираке прекратили свои нападения на военные объекты США.

Реклама:

Атака произошла на следующий день после того, как премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани посетил с визитом США и встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Напомним: Силы народной мобилизации Ирака заявили, что в их командном пункте на военной базе Калсо примерно в 50 км к югу от Багдада прогремел сильный взрыв вечером в пятницу. Два источника заявили, что это произошло в результате авиаудара.

Темы: ИракСШАСирияракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
Ирак
Reuters: В Ираке прогремел взрыв на военной базе
В Белом доме опровергли спекуляции о "намеренно слабой атаке Ирана на Израиль"
Ирак закрыл воздушное пространство
Последние новости
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
Все новости...
Реклама: