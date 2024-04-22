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Росіяни вдарили по громадах Сумщини з мінометів, атакували FPV-дронами

Ольга Глущенко Понеділок, 22 квітня 2024, 03:10
Росіяни вдарили по громадах Сумщини з мінометів, атакували FPV-дронами
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 7 обстрілів чотирьох громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометі, обстрілював дроном-камікадзе FPV, всього 14 вибухів.

На Миропільську громаду відбулася атака ворожого FPV-дрона, 1 вибух.

По Білопільській громаді з території РФ здійснили мінометний обстріл, 15 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії, 6 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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