Россияне ударили по громадам Сумщины из минометов, атаковали FPV-дронами
Понедельник, 22 апреля 2024, 03:10
В течение прошлого дня россияне совершили 7 обстрелов четырех общин Сумской области.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 36 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская громады".
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Детали: По Краснопольской громаде враг бил из миномета, обстреливал дроном-камикадзе FPV, всего 14 взрывов.
На Миропольскую общину состоялась атака вражеского FPV-дрона, 1 взрыв.
По Белопольской общине с территории РФ осуществили минометный обстрел, 15 взрывов.
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По Середино-Будской общине россияне ударили из артиллерии, 6 взрывов.