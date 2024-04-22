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Россияне ударили по громадам Сумщины из минометов, атаковали FPV-дронами

Ольга ГлущенкоПонедельник, 22 апреля 2024, 03:10
Россияне ударили по громадам Сумщины из минометов, атаковали FPV-дронами
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 7 обстрелов четырех общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 36 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде враг бил из миномета, обстреливал дроном-камикадзе FPV, всего 14 взрывов.

На Миропольскую общину состоялась атака вражеского FPV-дрона, 1 взрыв.

По Белопольской общине с территории РФ осуществили минометный обстрел, 15 взрывов.

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По Середино-Будской общине россияне ударили из артиллерии, 6 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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