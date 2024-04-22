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Bloomberg: Судові витрати Трампа в березні склали майже $5 млн

Ольга Глущенко Понеділок, 22 квітня 2024, 04:32
Bloomberg: Судові витрати Трампа в березні склали майже $5 млн
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

У березні колишній президент США Дональд Трамп витратив 4,9 мільйона доларів на юридичні послуги, а на рахунках, які він використовував для фінансування своїх адвокатів, залишилося 6,8 мільйона доларів, це загрожує йому фінансовою кризою, оскільки витрати на судовий процес зростають.

Джерело: Bloomberg із посиланням на фінансову звітність передвиборчої кампанії Трампа

Деталі: Видання зазначає, що це підштовхує Трампа шукати інші джерела фінансування, щоб покрити зростаючі судові витрати.

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Трамп може спробувати зібрати більше грошей з донорів або оплатити гонорари з власних статків.

При цьому Республіканський національний комітет заявив, що не буде оплачувати судові витрати Трампа.

Досі Трамп оплачував послуги адвокатів завдяки комітету політичних дій Save America, який із січня 2023 року витратив понад 62 мільйони доларів на юридичні послуги.

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Save America закінчив березень, маючи на рахунку близько 4 мільйонів доларів.

Нагадаємо: Трамп заплатив заставу у розмірі $175 млн у справі про шахрайство у Нью-Йорку.

Читайте також огляд кримінальних звинувачень, висунутих проти експрезидента США.

Теми: Трамп
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