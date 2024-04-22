Bloomberg: Судебные расходы Трампа в марте составили почти $5 млн

В марте бывший президент США Дональд Трамп потратил 4,9 миллиона долларов на юридические услуги, а на счетах, которые он использовал для финансирования своих адвокатов, осталось 6,8 миллиона долларов, это грозит ему финансовым кризисом, поскольку расходы на судебный процесс растут.

Источник: Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность предвыборной кампании Трампа

Детали: Издание отмечает, что это подталкивает Трампа искать другие источники финансирования, чтобы покрыть растущие судебные расходы.

Реклама:

Трамп может попытаться собрать больше денег с доноров или оплатить гонорары из собственного состояния.

При этом Республиканский национальный комитет заявил, что не будет оплачивать судебные расходы Трампа.

До сих пор Трамп оплачивал услуги адвокатов благодаря комитету политических действий Save America, который с января 2023 года потратил более 62 миллионов долларов на юридические услуги.

ВИДЕО ДНЯ

Save America закончил март, имея на счету около 4 миллионов долларов.

Напомним: Трамп заплатил залог в размере $175 млн по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.

Читайте также обзор уголовных обвинений, выдвинутых против экс-президента США.