Росіяни атакують на 6 напрямках, найактивніше на Новопавлівському − Генштаб

За минулу добу росіяни завдали 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, 71 раз били по позиціях українських військ та населених пунктах з реактивних систем залпового вогню; на фронті відбулося 85 боєзіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено".

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Деталі: Протягом минулої доби окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Харків Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ставки, Торське, Новосадове, Ямполівка, Очеретино, Соловйове, Бердичі, Ступочки, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове, Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем росіян були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Лиманському напрямку росіяни 17 разів атакував позиції українських захисників в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 16 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни 23 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку загарбники 4 рази атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та здійснили 4 безуспішні атаки на позиції Сил оборони.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Також сили протиповітряної оборони України знищили 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БпЛА окупантів.