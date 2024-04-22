Россияне атакуют на 6 направлениях, активнее всего на Новопавловском − Генштаб

За минувшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и 45 авиационных ударов, 71 раз били по позициям украинских войск и населенным пунктам из реактивных систем залпового огня; на фронте произошло 85 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 7 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 5 ударных дронов были уничтожены".

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Детали: За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьков Харьковской области; Невское, Белогоровка Луганской области; Терны, Ставки, Торское, Новосадовое, Ямполовка, Очеретино, Соловьево, Бердичи, Ступочки, Александрополь, Семеновка, Нетайлово, Константиновка, Екатериновка, Антоновка, Водяное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем россиян были более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Лиманском направлении россияне 17 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинские воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где россияне 23 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении захватчики 4 раза атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра и осуществили 4 безуспешные атаки на позиции Сил обороны.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Также силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БпЛА оккупантов.