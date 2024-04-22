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Повітряні сили збили 5 з 7 "Шахедів", якими Росія атакувала вночі

Ірина БалачукПонеділок, 22 квітня 2024, 07:48
Повітряні сили збили 5 з 7 Шахедів, якими Росія атакувала вночі
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 22 квітня окупанти атакували 7 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" та 3 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини; 5 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7:00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"".

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Деталі: Повідомляється, що "Шахеди" загарбники запускали з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Усі безпілотники знищили на Одещині.  

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
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