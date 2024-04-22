Воздушные силы сбили 5 из 7 "Шахедов", которыми Россия атаковала ночью

В ночь на 22 апреля оккупанты атаковали 7 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" и 3 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донетчины; 5 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БпЛА, а около 7:00 − БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"".

Реклама:

Детали: Сообщается, что "Шахеды" захватчики запускали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Все беспилотники уничтожили в Одесской области.