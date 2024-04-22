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Втрати Росії перевалили за 460 тисяч у живій силі

Ірина БалачукПонеділок, 22 квітня 2024, 08:02
Втрати Росії перевалили за 460 тисяч у живій силі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 730 окупантів, знищили 7 танків та 8 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 460 260 (+730) осіб,
  • танків − 7 236 (+7) од,
  • бойових броньованих машин − 13 904 (+8) од,
  • артилерійських систем − 11 736 (+17) од,
  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,
  • засобів ППО − 768 (+1) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 384 (+5) од,
  • крилатих ракет − 2 117 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 812 (+27) од,
  • спеціальної техніки − 1 934 (+8) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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