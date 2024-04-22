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Потери России перевалили 460 тысяч в живой силе

Ирина БалачукПонедельник, 22 апреля 2024, 08:02
Потери России перевалили 460 тысяч в живой силе
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 730 оккупантов, уничтожили 7 танков и 8 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 460 260 (+730) человек,
  • танков − 7 236 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 904 (+8) ед,
  • артиллерийских систем − 11 736 (+17) ед,
  • РСЗО − 1 046 (+0) ед,
  • средств ПВО − 768 (+1) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 384 (+5) ед,
  • крылатых ракет − 2 117 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 812 (+27) ед,
  • специальной техники − 1 934 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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