Потери России перевалили 460 тысяч в живой силе
Понедельник, 22 апреля 2024, 08:02
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 730 оккупантов, уничтожили 7 танков и 8 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 460 260 (+730) человек,
- танков − 7 236 (+7) ед,
- боевых бронированных машин − 13 904 (+8) ед,
- артиллерийских систем − 11 736 (+17) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 768 (+1) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 384 (+5) ед,
- крылатых ракет − 2 117 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 812 (+27) ед,
- специальной техники − 1 934 (+8) ед.
Данные уточняются.