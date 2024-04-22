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На Херсонщині росіяни поцілили в медзаклад і дитячий садок, поранили дитину – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 квітня 2024, 08:19
На Херсонщині росіяни поцілили в медзаклад і дитячий садок, поранили дитину – ОВА
Фото: Getty Images

Минулої доби російські війська тримали під вогнем п’ять населених пунктів Херсонщині та сам обласний центр, три людини, у тому числі дитина, були поранені.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав".

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Деталі: За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема було пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Також були зафіксовані влучання в медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення, з них – одна дитина.

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Теми: Херсонська областьвійнажертви
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