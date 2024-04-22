Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

На Херсонщине россияне попали в медучреждение и детский сад, ранили ребенка - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 22 апреля 2024, 08:19
На Херсонщине россияне попали в медучреждение и детский сад, ранили ребенка - ОВА
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки российские войска держали под огнем пять населенных пунктов Херсонщины и сам областной центр, три человека, в том числе ребенок, были ранены.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "За прошедшие сутки противник обстреливал Нововоронцовку, Антоновку и город Херсон. Под вражеским огнем и авиаударами также оказались Казацкое, Берислав и Новоберислав".

Реклама:

Детали: По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, в частности были повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Также были зафиксированы попадания в медицинское учреждение, учебное заведение, детский сад, частные автомобили и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения, из них - один ребенок.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты попали в газопровод и агропредприятие на Херсонщине
На Херсонщине ограничили празднование Пасхи
Враг 7 раз атаковал неподалеку Крынок на Херсонщине - Генштаб
Последние новости
20:03
На Авдеевском направлении защитники отразили 40 атак – Генштаб
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
Все новости...
Реклама: