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Росіяни кілька разів обстріляли житлові квартали Херсона: поранені чотири людини

Анастасія ПроцПонеділок, 22 квітня 2024, 10:52
Росіяни кілька разів обстріляли житлові квартали Херсона: поранені чотири людини
Скріншот з відео голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Вранці та вдень 22 квітня російські військові кілька разів обстріляли житлові квартали Херсона, внаслідок чого постраждали чотири людини.

Джерело: керівник МВА Роман Мрочко, Херсонська ОДА 

Пряма мова: "Близько 10.30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Внаслідок цієї атаки у Дніпровському районі міста постраждала 44-річна жінка".

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Деталі: Повідомляється, що жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості. Їй діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення лівого стегна. Зазначається, що на момент ворожої атаки жінка була на вулиці.

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Також вранці армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по житлових кварталах Дніпровського та Корабельного районів міста. За словами Мрочка, внаслідок обстрілу Корабельного району поранений 63-річний чоловік. Його ушпиталили з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Крім того, загарбники пошкодили приватні будинки. Кілька з них загорілись. Пожежі ліквідовані.

Оновлено: О 12:43 Херсонська ОВА написала, що російська армія вкотре вдарила по Дніпровському району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє чоловіків, 48 та 51 рік. 

"Потерпілих з контузіями та вибуховими травмами госпіталізували. Лікарі надають їм медичну допомогу".

Теми: Херсонобстріл
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