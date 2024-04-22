Россияне несколько раз обстреляли жилые кварталы Херсона: ранены четыре человека

Утром и днем 22 апреля российские военные несколько раз обстреляли жилые кварталы Херсона, в результате чего пострадали четыре человека.

Источник: руководитель МВА Роман Мрочко, Херсонская ОВА

Прямая речь: "Около 10.30 российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли Херсон. В результате этой атаки в Днепровском районе города пострадала 44-летняя женщина".

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Детали: Сообщается, что женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ей диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, обломочное ранение левого бедра. Отмечается, что на момент вражеской атаки женщина была на улице.

Дніпровський район Херсона після ранкових обстрілів російської армії.



Відео: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін pic.twitter.com/c9IAQiKcLT — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 22, 2024

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Также утром армия РФ с временно оккупированного левобережья ударила по жилым кварталам Днепровского и Корабельного районов города. По словам Мрочко, в результате обстрела Корабельного района ранен 63-летний мужчина. Его госпитализировали с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами. Кроме того, захватчики повредили частные дома. Несколько из них загорелись. Пожары ликвидированы.

Обновлено: В 12:43 Херсонская ОВА написала, что российская армия в очередной раз ударила по Днепровскому району Херсона. В результате очередного обстрела пострадали двое мужчин, 48 и 51 год.

"Пострадавших с контузиями и взрывными травмами госпитализировали. Врачи оказывают им медицинскую помощь".