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Британська розвідка розповіла про підрозділ "Барс Каскад" для кремлівської еліти

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 22 квітня 2024, 12:58
Британська розвідка розповіла про підрозділ Барс Каскад для кремлівської еліти
Українські військовослужбовці, фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії розповіла про спеціально створений в російській армії підрозділ "Барс Каскад" для представників еліти, який діє далеко від лінії фронту, в контексті історії блогерки Єлени Бліновської та її чоловіка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 22 квітня 

Деталі: Як зазначено в огляді, підрозділ під назвою "Барс Каскад" був створений заступником голови Державної думи Росії з питань оборони Дмитрієм Сабліним. Підрозділ переважно займається операціями за допомогою дронів і зазвичай дислокується далеко від лінії фронту.

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Підрозділ діє з жовтня 2022 року, і до його складу увійшли щонайменше 10 членів партії "Єдина Росія" та сини кремлівських високопосадовців. Як повідомляється, зарахованим представникам еліти надається охорона.

Зарахування до "Барс Каскад", ймовірно, дозволяє представникам російської еліти обійти встановлену законом РФ вимогу військової служби, при цьому гарантуючи безпеку та потенційну прихильність Кремля.

Щодо випадку з Бліновською, то, як зазначила розвідка, її чоловік Алексєй вступив до підрозділу, аби його дружина могла уникнути тюремного покарання за ухилення від сплати податків.

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"Випадок Бліновського – перший зафіксований, коли людина вступила до підрозділу, щоб допомогти члену сім'ї уникнути в'язниці", – додали у відомстві.

Нагадаємо: У квітні 2023 року Бліновській оголосили обвинувачення в несплаті податків і відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом. У січні 2024-го її перевели з-під домашнього арешту в СІЗО.

У попередньому огляді британська розвідка проаналізувала ситуацію довкола Часового Яру, який атакують російські окупаційні війська.

Також відомство проаналізувало повідомлення про збиття стратегічного російського бомбардувальника Ту-22М3 19 квітня 2024 року.

Теми: Велика БританіярозвідкаРосія
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