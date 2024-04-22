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Британская разведка рассказала о подразделении "Барс Каскад" для кремлевской элиты

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 22 апреля 2024, 12:58
Британская разведка рассказала о подразделении Барс Каскад для кремлевской элиты
Украинские военнослужащие, фото: Getty Images

Разведка Великобритании рассказала о специально созданном в российской армии подразделении "Барс Каскад" для представителей элиты, которое действует вдали от линии фронта, в контексте истории блогера Елены Блиновской и ее мужа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 22 апреля

Детали: Как указано в обзоре, подразделение под названием "Барс Каскад" было создано заместителем председателя Государственной думы России по вопросам обороны Дмитрием Саблиным. Подразделение преимущественно занимается операциями с помощью дронов и обычно дислоцируется вдали от линии фронта.

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Подразделение действует с октября 2022 года, и в его состав вошли по меньшей мере 10 членов партии "Единая Россия" и сыновья кремлевских чиновников. Как сообщается, зачисленным представителям элиты предоставляется охрана.

Зачисление в "Барс Каскад", вероятно, позволяет представителям российской элиты обойти установленное законом РФ требование военной службы, при этом гарантируя безопасность и потенциальную приверженность Кремля.

Что касается случая с Блиновской, то, как отметила разведка, ее муж Алексей вступил в подразделение, чтобы его жена могла избежать тюремного наказания за уклонение от уплаты налогов.

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"Случай Блиновского – первый зафиксированный, когда человек вступил в подразделение, чтобы помочь члену семьи избежать тюрьмы", – добавили в ведомстве.

Напомним: В апреле 2023 года Блиновской объявили обвинение в неуплате налогов и отмывании денег, полученных преступным путем. В январе 2024-го ее перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

В предыдущем обзоре британская разведка проанализировала ситуацию вокруг Часового Яра, который атакуют российские оккупационные войска.

Также ведомство проанализировало сообщение о сбитиистратегического российского бомбардировщика Ту-22М3 19 апреля 2024 года.

Темы: ВеликобританияразведкаРосcия
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