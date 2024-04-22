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СБУ затримала у Києві агента РФ, який полював на "Patriot" та "IRIS-T"

Понеділок, 22 квітня 2024, 13:11
СБУ затримала у Києві агента РФ, який полював на Patriot та IRIS-T
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента розвідки РФ, якого "розконсервували" для полювання на радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ППО, які захищають столицю.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, росіянин готував ракетно-дронову атаку РФ на пункти базування протиповітряної оборони ЗСУ. Таке завдання він отримав від російської воєнної розвідки, на яку почав працювати ще під час проживання у Мурманську до повномасштабної агресії.

Для виконання ворожої вказівки він прибув в Україну напередодні 24 лютого 2022 року під "легендою" продавця побутової та паливно-мастильної хімії. 

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Як повідомляє СБУ, восени 2023 року російська розвідка "розконсервувала" свого агента. Під виглядом комерційних поїздок він "курсував" по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО "Patriot" та "IRIS-T".

"Щоб відстежувати можливі позиції українських військ, росіянин використовував морський бінокль та монокль з високою роздільною здатністю. Також він встановив у власному авто приховану відеокамеру", - йдеться у повідомленні СБУ.

 
Фото: СБУ

Розвіддані у вигляді медіафайлів та геолокацій підрозділів ЗСУ агент мав передати своєму російському куратору для здійснення синхронних повітряних ударів по Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

СБУ затримала чоловіка у Києві та повідомила про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну.

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