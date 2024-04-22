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СБУ задержала в Киеве агента разведки РФ, который охотился на "Patriot" и "IRIS-T"

Понедельник, 22 апреля 2024, 13:11
СБУ задержала в Киеве агента разведки РФ, который охотился на Patriot и IRIS-T
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента разведки РФ, которого "расконсервировали" для охоты на радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ПВО, защищающие столицу.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, россиянин готовил ракетно-дроновую атаку РФ на пункты базирования противовоздушной обороны ВСУ. Такую задачу он получил от российской военной разведки, на которую начал работать еще во время проживания в Мурманске до полномасштабной агрессии.

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Для выполнения вражеского задания он прибыл в Украину накануне 24 февраля 2022 года под "легендой" продавца бытовой и горюче-смазочной химии.

Как сообщает СБУ, осенью 2023 года российская разведка "расконсервировала" своего агента. Под видом коммерческих поездок он "курсировал" по территории Киевской и Черкасской областей, где пытался обнаружить батареи и радиолокационные станции ПВО "Patriot" и "IRIS-T".

Чтобы отслеживать возможные позиции украинских войск, россиянин использовал морской бинокль и монокль с высоким разрешением. Также он установил в собственном автомобиле скрытую видеокамеру", - говорится в сообщении СБУ.

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Фото: СБУ

Разведданные в виде медиафайлов и геолокаций подразделений ВСУ агент должен был передать своему российскому куратору для осуществления синхронных воздушных ударов по Украине.

СБУ задержала мужчину в Киеве и сообщила о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружений и боевых припасов в Украине.

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