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Німеччина обіцяє якнайшвидше доставити Patriot в Україну

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Понеділок, 22 квітня 2024, 13:26
Німеччина обіцяє якнайшвидше доставити Patriot в Україну
PATRIOT, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

В німецькому уряді запевнили, що нова система протиповітряної оборони Patriot буде доставлена в Україну якнайскоріше.

Джерело: держсекретар Міноборони Німеччини Сімтьє Меллер, "Європейська правда", "Укрінформ"

Деталі: Про це вона заявила перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС в Люксембурзі. Вона наголосила, що зараз Україна потребує більшого захисту від російських атак з повітря.

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"ФРН уже передала численні системи ППО, але ситуація засвідчує, що Україна потребує більшого захисту і можливостей відбивати атаки, які здійснюються з великої відстані", – зазначила представниця німецького Міноборони.

Вона запевнила, що Німеччина, яка оголосила про передачу Україні третьої системи Patriot, подбає про те, щоб вона була доправлена якнайскоріше.

Меллер також нагадала про спільну ініціативу міністрів оборони та закордонних справ Німеччини щодо пошуку засобів ППО для України, які закликають усіх партнерів знайти можливості передати додаткові системи.

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"Важливі кожний внесок, кожна система, кожен компонент, фінансові пропозиції також дуже вітаються", – підкреслила держсекретар.

Крім того, за словами Меллер, Україні вже передано "кілька тисяч артилерійських боєприпасів" з німецьких запасів і "протягом року буде поставлено ще приблизно пів мільйона".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що нові зобов'язання щодо поставок систем протиповітряної оборони "будуть оголошені найближчим часом", але він не надав жодних подробиць щодо країн або озброєння.

За даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Теми: НімеччинаППОУкраїна
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