Германия обещает как можно быстрее доставить Patriot в Украину

В немецком правительстве заверили, что новая система противовоздушной обороны Patriot будет доставлена в Украину как можно скорее.

Источник: госсекретарь Минобороны Германии Симтье Меллер, "Европейская правда", "Укринформ"

Детали: Об этом она заявилаа перед встречей министров обороны стран ЕС в Люксембурге. Она подчеркнула, что сейчас Украина нуждается в большей защите от российских атак с воздуха.

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"ФРГ уже передала многочисленные системы ПВО, но ситуация показывает, что Украина нуждается в большей защите и возможностях отражать атаки, которые осуществляются с большого расстояния", – отметила представительница немецкого Минобороны.

Она заверила, что Германия, которая объявила о передаче Украине третьей системы Patriot, позаботится о том, чтобы она была доставлена как можно скорее.

Меллер также напомнила о совместной инициативе министров обороны и иностранных дел Германии по поиску средств ПВО для Украины, которые призывают всех партнеров найти возможности передать дополнительные системы.

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"Важны каждый вклад, каждая система, каждый компонент, финансовые предложения также очень приветствуются", – подчеркнула госсекретарь.

Кроме того, по словам Меллер, Украине уже передано "несколько тысяч артиллерийских боеприпасов" из немецких запасов и "в течение года будет поставлено еще примерно полмиллиона".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что новые обязательства по поставкам систем противовоздушной обороны "будут объявлены в ближайшее время", но он не предоставил никаких подробностей по поводу стран или вооружения.

По данным Financial Times, Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО из-за предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.