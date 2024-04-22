Міноборони РФ заявило про захоплення Новомихайлівки. Але Сили оборони утримують частину села – УП

Міністерство оборони Росії заявило про захоплення села Новомихайлівка південніше Мар’їнки на Донеччині, але, за даними УП, ця заява не відповідає дійсності. Сили оборони України утримують частину села на півночі.

Джерела: зведення Міноборони РФ, джерела УП серед військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, яка працює на напрямку Новомихайлівки, дані українських OSINT-дослідників DeepState

Деталі: Найімовірніше, Сили оборони досі утримують позиції на дачах, що розташовані через річку Сухі Яли на півночі Новомихайлівки. Це єдина частина села, що позначена на карті осінтерів DeepState "сірою зоною".

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Уся інша частина населеного пункту, як за даними УП, так і за даними DeepState, уже окупована росіянами. Новомихайлівка як населений пункт повністю знищена і не придатна для життя.

Росіяни почали наступати на Новомихайлівку ще восени 2023-го, з лютого 2024-го важкі бої вже йшли в межі села. Увесь квітень 2024 року українські військові, зокрема десантники 79-ї бригади, відбивали масовані штурми росіян. Росіяни наступали як технікою, так і піхотою, часто рухалися малими штурмовими групами по 6-8 людей.

Нещодавно журналісти УП, спостерігаючи за ефіром з дрона, бачили, як важко десантникам 79-ї було утримувати позиції у розтрощеній Новомихайлівці.

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