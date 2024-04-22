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Минобороны РФ заявило о захвате Новомихайловки. Но Силы обороны удерживают часть села – УП

Ольга Кириленко, Александр ШумилинПонедельник, 22 апреля 2024, 16:18
Минобороны РФ заявило о захвате Новомихайловки. Но Силы обороны удерживают часть села – УП
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Министерство обороны России заявило о захвате села Новомихайловка южнее Марьинки в Донецкой области, но, по данным УП, это заявление не соответствует действительности. Силы обороны Украины удерживают часть села на севере.

Источники: сводка Минобороны РФ, источники УП среди военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которая работает на направлении Новомихайловки, данные украинских OSINT-исследователей DeepState

Детали: Скорее всего, Силы обороны до сих пор удерживают позиции на дачах, расположенных через реку Сухие Ялы на севере Новомихайловки. Это единственная часть села, обозначенная на карте осинтеров DeepState "серой зоной".

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Вся остальная часть населенного пункта, как по данным УП, так и по данным DeepState, уже оккупирована россиянами. Новомихайловка как населенный пункт полностью уничтожена и не пригодна для жизни.

Россияне начали наступать на Новомихайловку еще осенью 2023-го, с февраля 2024-го тяжелые бои уже шли в черте села. Весь апрель 2024 года украинские военные, в частности десантники 79-й бригады, отбивали массированные штурмы россиян. Россияне наступали как техникой, так и пехотой, часто двигались малыми штурмовыми группами по 6-8 человек.

Недавно журналисты УП, наблюдая за эфиром с дрона, видели, как трудно десантникам 79-й было удерживать позиции в разбитой Новомихайловке.

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Предыстория: после захвата Марьинки в январе 2024-го российская армия продолжает свое наступление на этом направлении, особенно - вокруг самой Марьинки. К северу от города россияне давят на довольно большой город Красногоровка, на юг - на практически захваченную Новомихайловку, а также следующие села - Парасковиевку и Константиновку.

Темы: РосcиявойнаДонбасс
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