Зеленський після Ставки: Воїнам складно, але надходження допомоги вирівняє ситуацію

Президент Володимир Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорили ситуацію на фронті, а також проблеми з постачання зброї і захисту українських міст.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Найперше – фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно".

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Деталі: Також він розповів, що на Ставці заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо контрактів із вітчизняними компаніями.

Зеленський дав доручення на наступну Ставку "зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій".

Вони можуть включати в себе "перерозподіл систем ППО та децентралізацію, де це можливо".

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