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Зеленский после Ставки: Воинам сложно, но поступление помощи выровняет ситуацию

Александр ШумилинПонедельник, 22 апреля 2024, 16:51
Зеленский после Ставки: Воинам сложно, но поступление помощи выровняет ситуацию
Фото: УП

Президент Владимир Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудили ситуацию на фронте, а также проблемы по поставкам оружия и защите украинских городов.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "В первую очередь - фронт. Был доклад Главкома Александра Сырского. Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно".

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Детали: Также он рассказал, что на Ставке заслушали доклад министра обороны Рустема Умерова по контрактам с отечественными компаниями.

Зеленский дал поручение на следующую Ставку "собрать все, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий".

Они могут включать в себя "перераспределение систем ПВО и децентрализацию, где это возможно".

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Предыстория:

  • В понедельник Министерство обороны России заявило о захвате села Новомихайловка южнее Марьинки в Донецкой области, но, по данным УП, это заявление не соответствует действительности. Силы обороны Украины удерживают часть села на севере.

Темы: Зеленскийвойна
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