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Протягом години РФ завдала ударів по кількох населених пунктах Харківщини – ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 квітня 2024, 17:25
Протягом години РФ завдала ударів по кількох населених пунктах Харківщини – ОВА
Олег Синєгубов. фото з Facebook голови ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати громади Харківщини.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами очільника області лише протягом 16-ї години ворог завдав ударів по кількох населених пунктах області.

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  • у м. Вовчанськ керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату.
  • у с. Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
  • у м. Дергачі також удар був по відкритій території. На цю хвилину - без постраждалих.
  • у м. Харків окупанти цілили по обʼєкту критичної інфраструктури.

Наразі, на щастя, без постраждалих по всім обстрілах.

Теми: Харківська областьвійна
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