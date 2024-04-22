Протягом години РФ завдала ударів по кількох населених пунктах Харківщини – ОВА
Понеділок, 22 квітня 2024, 17:25
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати громади Харківщини.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: За словами очільника області лише протягом 16-ї години ворог завдав ударів по кількох населених пунктах області.
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- у м. Вовчанськ керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату.
- у с. Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
- у м. Дергачі також удар був по відкритій території. На цю хвилину - без постраждалих.
- у м. Харків окупанти цілили по обʼєкту критичної інфраструктури.
Наразі, на щастя, без постраждалих по всім обстрілах.