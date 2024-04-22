Протягом години РФ завдала ударів по кількох населених пунктах Харківщини – ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати громади Харківщини.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами очільника області лише протягом 16-ї години ворог завдав ударів по кількох населених пунктах області.

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у м. Вовчанськ керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату.

у с. Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

у м. Дергачі також удар був по відкритій території. На цю хвилину - без постраждалих.

у м. Харків окупанти цілили по обʼєкту критичної інфраструктури.

Наразі, на щастя, без постраждалих по всім обстрілах.