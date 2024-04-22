В течение часа РФ нанесла удары по нескольким населенным пунктам Харьковщины – ОВА

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать громады Харьковщины.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам главы области, только в течение часа враг нанес удары по нескольким населенным пунктам области.

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в г. Волчанск управляемая авиабомба попала на территорию недействующего мясокомбината.

в с. Слобожанское Харьковского района попадание было в открытую территорию. Информация о разрушениях уточняется.

в г. Дергачи также удар был по открытой территории. На эту минуту - без пострадавших.

в г. Харьков оккупанты целились по объекту критической инфраструктуры.

Сейчас, к счастью, без пострадавших по всем обстрелам.