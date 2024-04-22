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Bild: У Німеччині зривають поставки в Україну бронемашин MRAP

Олег Павлюк, Олександр ШумілінПонеділок, 22 квітня 2024, 18:07
Bild: У Німеччині зривають поставки в Україну бронемашин MRAP
Фото: Бронемашина BATT UMG компанії The Armored Group

Німеччина планувала поставити в Україну до 400 важких броньованих транспортних машин MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), але через логістичні проблеми цю кількість поступово переглядають у бік зменшення, й фактичні поставки так і не почались.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію Bild

Деталі: Контракт на постачання бронемашин MRAP вартістю 315 млн євро уклали уряд України та компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). Фінансує контракт німецький уряд. За даними Bild, спершу передбачалось постачання до 400 одиниць техніки.

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Видання посилається на секретний документ Міноборони ФРН від вересня 2023 року, згідно з яким FFG мала поставляти партії по 20 машин із січня по жовтень 2024 року. Але цього так і не сталось, що Bild підтвердив представник відомства. Тепер перші поставки перенесли на червень.

Причиною затримки видання називає той факт, що FFG не виробляє основні компоненти MRAP самостійно, а постачає зі США. Міністерство оборони Німеччини стверджує, що до затримок доклались "обмежувальні експортні ліцензії зі США до Німеччини".

До того ж, за даними Bild, контракт із FFG передбачає переобладнання транспортних засобів цивільного типу BATT UMG, і компанія ще не отримала необхідних сертифікатів протимінного захисту, обов’язкових для передання техніки Україні.

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Джерело Bild у німецькому Міноборони стверджує, що до середини квітня не відбулось жодного успішного випробування для отримання сертифікатів. У компанії, однак, це заперечують і кажуть, що необхідні сертифікати "від відповідних випробувальних центрів є в наявності".

Нагадаємо, що США у вересні 2023 року також оголосили про передання Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.

Теми: Німеччиназброя
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